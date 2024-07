Economie Raymond Silberie benoemd als CEO van WEB Redactie 02-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Raymond (Roy) Silberie is per 1 juli 2024 benoemd als Chief Executive Officer van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Dit maakte de raad van commissarissen van WEB Bonaire N.V. op 1 juli bekend. De heer Silberie, die zijn roots op Bonaire heeft, behaalde in 1995 zijn diploma in Elektrotechniek aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en begon zijn carrière bij WEB Bonaire N.V. Hier bekleedde hij diverse leidinggevende functies op zowel operationeel als managementniveau.

In augustus 2020 trad Silberie in dienst bij ContourGlobal (CGB) als COO voor CGB Bonaire en de Franse Antillen. Begin 2022 keerde hij terug naar WEB Bonaire N.V. als Internal Business Advisor. In deze rol adviseerde hij het Management Team en de Directie, en was hij verantwoordelijk voor strategische studies en utiliteitsplannen. Met bijna 30 jaar ervaring in de sector brengt Silberie een diepgaand begrip van de strategie van WEB en de toekomstige doelen voor duurzame energie- en waterontwikkeling met zich mee.

De raad van commissarissen en de directie van WEB Bonaire N.V. zijn verheugd met de komst van de heer Silberie en geloven dat zijn benoeming de organisatie versterkt. Ze danken ook Mevrouw Balentien-Nicastia (CFO) en de heer Scharrenberg (COO) voor hun inzet als waarnemend CEO tijdens een uitdagende periode. Samen met alle collega’s en belanghebbenden wordt deze nieuwe fase met volle moed ingegaan en wordt de heer Silberie hartelijk verwelkomd in zijn nieuwe rol als CEO.