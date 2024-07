Overheid Digitale postbus Caribisch Nederland actief Redactie 02-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 1 juli 2024 is de app BerichtenboxCN gelanceerd, een digitale postbus voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland. De app biedt gebruikers de mogelijkheid om berichten van de overheid snel en veilig te ontvangen en altijd bij de hand te hebben.

De Belastingdienst Caribisch Nederland is de eerste overheidsdienst die gebruik maakt van de BerichtenboxCN. Gebruikers ontvangen berichten zoals uitnodigingen om aangifte te doen, aanslagen, betalingsherinneringen en verzoeken om additionele informatie direct in hun digitale postbus. Ook als men niet het hele jaar in Caribisch Nederland verblijft, blijven de berichten via de app toegankelijk.

De lancering van de BerichtenboxCN start met berichten van de afdeling Heffing van de Belastingdienst, met later de toevoeging van de afdeling Inning. De planning is om de BerichtenboxCN in de toekomst uit te breiden met berichten van andere overheidsdiensten.

Voor het gebruik van de app is een MijnCN-account, een cribnummer, en een smartphone of tablet nodig. De app is compatibel met zowel Android- als IOS-apparaten, inclusief oudere versies van deze systemen.