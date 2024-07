Sport & Vrije tijd Windsurfers starten vandaag met PWA-slalom in Gran Canaria Hans Hofstra 01-07-2024 - 1 minuten leestijd

Bobbi-Lynn de Jong doet komende week mee bij de senioren. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

KRALENDIJK – De windsurfers uit Bonaire starten vandaag met de PWA-slalom op Gran Canaria. Dit evenement duurt tot en met 7 juli. Amado Vrieswijk en Taty Frans doen bij de heren mee aan het onderdeel Slalom X. Bij de dames doet Bobbi-Lynn de Jong mee.

Vrieswijk en Frans zijn al jaren vaste waardes in het internationale deelnemersveld. Vrieswijk won vorig jaar in Japan nog de zilveren medaille op het onderdeel slalom. Frans deed dat jaar niet mee om de prijzen. Wel heeft laatst genoemde dit jaar extra getraind in de fitness. Hij lijkt dit jaar zijn best te willen doen om dichter bij de top te komen.

Dat Bobbi-Lynn deze week mee doet is bijzonder. Samen met haar zussen Kit en Lone, lijken zij komende jaren door te breken. Bobbi-Lynn won de PWA voor jeugd eerder dit jaar al op Aruba en op Bonaire. De Jong is veertien jaar oud, maar doet deze week mee bij de senioren.

