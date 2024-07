Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Orkaan Beryl komt in de buurt Redactie 01-07-2024 - 3 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

⁠KRALENDIJK – Volgens de laatste weerberichten lijkt Beryl dicht in de buurt van Bonaire te komen. Het is onduidelijk of het eiland te maken krijgt de orkaan. Op dit moment wordt Barbados geraakt. Orkaan Beryl is gestegen in windsnelheid naar categorie 4.

Vroeg in de nacht ontving Bonaire.nu de laatste update van de Barbados Meteorological Services. Hierin werd verteld dat de orkaan gestegen is naar het niveau categorie 4. Op dat moment werden er al windsnelheden van 64mph gemeten. In eerste instantie leek Beryl 300 kilometer ten noorden van Bonaire te passeren. Ook het Hurricane Center in Miami laat op dit moment radarbeelden zien, waarop het er naar uit ziet dat Beryl niet over de ABC-eilanden zal trekken.

Eerder vannacht leek de orkaan Bonaire te ontlopen. Het National Hurricane Center in Miami laat zien dat Orkaan Beryl niet over Bonaire trekt.

Weerbeelden lijken te veranderen

Toch is voorzichtigheid geboden. Volgens de laatste berichten (06.30 uur) die Bonaire.nu kreeg vanuit de Barbados Meteorological Services, lijkt de orkaan van richting te veranderen. Dit zou in de loop van maandagnacht gaan gebeuren. Dit is nog niet bevestigd door Caribbean Weather Center waar Bonaire.nu mee samenwerkt.

Volgens een bericht van de Barbados Meteorological Services zou de orkaan over Bonaire heen kunnen gaan.

Orkaan Beryl

Op zondag werd al bekend dat orkaan Beryl niet een categorie 3, maar een categorie 4 orkaan is. Orkanen van categorie 4 richten aanzienlijke schade aan buitenmuren aan en veroorzaken volledige verwoesting van daken op woningen. Zware, onherstelbare schade en totale vernietiging van overkappingen bij benzinestations en andere grote overhangende structuren komen vaak voor. Caravans en woningen van plaatmateriaal worden compleet verwoest. Deze orkanen leiden tot ernstige erosie van stranden en veroorzaken overstromingen die ver landinwaarts reiken. Orkanen van deze kracht zijn uitermate gevaarlijk voor gebieden waar mensen wonen.

Later meer.