Orkaan Beryl trekt dinsdag langs Bonaire 30-06-2024

KRALENDIJK – Orkaan Beryl lijkt komende dinsdag langs de ABC-eilanden te trekken. Vooral Barbados moet zich op dit moment zorgen maken. De verwachting is dat de storm met categorie 3 weinig overlast op Bonaire zal brengen.

Door de storm lijkt er op dinsdag een wind reversal te komen. De wind zal niet uit het oosten, maar meer uit het zuiden gaan komen. Daarnaast zal het vroeg in de ochtend vrijwel windstil op Bonaire zijn. De wind trekt weer aan in de loop van de avond.

Het Caribbean Weather Center zegt er het volgende over: ‘Beryl is nu een orkaan geworden en in slechts 24 uur sinds zijn classificatie als tropische cycloon, iets wat we zo vroeg in het seizoen nog niet hebben zien gebeuren. Het is de eerste orkaan in de ontwikkelingsregio in juni in 91 jaar (sinds 1933) en de meest oostelijke orkaan die zo vroeg in het seizoen is geregistreerd. Verwacht wordt dat de orkaan van zondagnacht tot en met maandagmiddag de Bovenwindse Eilanden zal bereiken als een grote orkaan van categorie 3. Er geldt nu een orkaanwaarschuwing voor Barbados.’

Categorie 3

Een storm van categorie 3 kan aanzienlijke schade aanrichten, vooral aan kleinere woningen, vooral als ze zijn gebouwd van hout of plaatmateriaal. Gebouwen zonder stevige fundering, zoals caravans, worden vaak verwoest en platte daken worden afgerukt. Woningen van plaatmateriaal lopen meestal ernstige, onherstelbare schade op. Overstromingen langs de kust vernietigen kleinere structuren, terwijl grotere objecten worden getroffen door rondvliegend puin. Ook kunnen landerijen diep in het binnenland onder water komen te staan.