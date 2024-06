Vacatures Bonaire Vacature Senior Boekhoudkundig Medewerker afdeling jaarrekening Redactie 28 juni 2024

Wij zijn Caribbean Accounting & Tax Consultants Bonaire (CATC), een klein team van 12 medewerkers met een grote verantwoordelijkheid. Als je aan de slag gaat bij CATC krijg je een hele veelzijdige functie.

Ons kantoor is een administratieve dienstverlener. Onze klantenkring bestaat uit kleine en middelgrote handelsbedrijven, dienstverleners en vrije beroepen. Wij werken voornamelijk voor ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. De administratie verzorgen we met een klein team, waardoor je een heel divers takenpakket hebt.

Jouw taken bestaan onder andere uit:

Controleren van de boekhouding

Verantwoordelijk voor grootboek, debiteuren, crediteuren administratie

Het voorbereiden, uitvoeren en controleren van de aangifte, omzet-, inkomsten en opbrengstsbelasting

Aansluitingen maken met onder andere de salarisadministraties

Verzorging, juiste en tijdige managementrapportages

De (concept) jaarrekening samenstellen

Sluiten jouw kennis en ervaring aan op onze wensen?

Minimaal een HBO-opleiding Accountancy of bedrijfseconomie (of soortgelijk niveau)

Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in het financiële werkveld

Goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Kennis van en vaardigheden in het Microsoft Office pakket (met name Word, Excel en Outlook)

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Ervaring met Quickbooks, Exact en Pro management Record/Report is een pré

Profiel: servicegericht, nauwkeurig, gestructureerd, leergierig, zelfstandig, klantvriendelijk, analytisch en organisatorisch vermogen

Wat kun je van ons verwachten?

Een marktconform salaris

Werken in een gedreven team met veel vrijheid en verantwoordelijkheid

Ruimte voor ontwikkeling in jouw vakgebied

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Soort dienstverband: Fulltime

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Stuur ons je motivatiebrief, CV en foto. Deze kun je mailen naar Mevr. Jans Stam-van Malsen via jvanmalsen@catcbonaire.com of kom langs op ons kantoor op Kaya Irlanda 15 om je documenten persoonlijk af te geven bij de receptie.

