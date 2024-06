Politie & Justitie Politie schiet agressieve hond dood na aanval op geiten en kippen Redactie 27-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdagmiddag 25 juni reageerde de centrale meldkamer op een melding van honden die geiten hadden aangevallen aan de Kaminda di Lac. Bij aankomst op het terrein vonden agenten zes dode geiten, vier gewonde geiten en een dode kip.

Twee van de betrokken honden waren nog aanwezig. Toen één van de honden agressief gedrag vertoonde en richting een agent bewoog, voelden de agenten zich genoodzaakt zichzelf te verdedigen door de hond dood te schieten. De situatie escaleerde toen de hond nog agressiever reageerde, waardoor er meerdere schoten gelost moesten worden.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) roept hondeneigenaren op om hun dieren binnen hun terrein te houden door middel van een deugdelijke omheining of door ze vast te zetten, om toekomstige incidenten te voorkomen. De politie heeft niet bekendgemaakt of de eigenaren van de honden bekend zijn bij de politie en of zij vervolgd zullen worden.