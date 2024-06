Evenementen Eerste Filmavond in Isidel Beach Park Redactie 27-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 28 juni presenteert Isidel Beach Park zijn eerste filmavond met de documentaire “De Laatste Reis van Isidel”. Deze film belicht het tragische verhaal van het verdwenen schip met 7 personen aan boord die Bonaire diep heeft geraakt op 25 juli 1978. De documentaire biedt historische beelden en verhalen, inclusief interviews met betrokken families en getuigen.

De avond begint om 19:30 uur, is gratis en toegankelijk voor iedereen. Het is een gelegenheid voor families, vrienden en bezoekers om samen te komen. Breng je eigen stoel mee voor comfort en geniet van eten en drinken vanuit de kiosken. De film, geproduceerd door FUHIKUBO in samenwerking met BOG NV heeft Engelse ondertiteling.