Vacatures Bonaire Vacature Marketing Manager Melanie Zandwijk 26 juni 2024

Ben jij een creatieve en commerciële duizendpoot met een passie voor grafisch ontwerp en communicatie? Wil je deel uitmaken van een jong en dynamisch team waarin je je talenten volledig kunt benutten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

HBO | Bonaire, Caribisch Nederland | 40 uur | Sluitingsdatum: 25 juli 2024

Functieomschrijving

Als Marketing en Communicatie Manager bij FXDC Communications, een grafisch en communicatieadviesbureau op Bonaire, ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van marketing- en communicatiestrategieën die onze klanten helpen hun doelen te bereiken. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit en bent in staat om onze diverse klantengroep op een professionele en klantgerichte manier te bedienen.

Over ons

FXDC Communications is een jong communicatiebedrijf, gespecialiseerd in print- en drukwerkopdrachten voor een breed scala aan klanten. Daarnaast fungeren wij als partner in communicatie en marketing voor onze klanten; zowel strategisch, creatief als uitvoerend. Bij ons staan kwaliteit en klanttevredenheid altijd voorop.

Jouw profiel

Minimaal HBO-niveau

Uitgebreide kennis van het Adobe pakket (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Ervaring met digitaal printen en offset drukwerk

Commercieel ingesteld en uitstekende klantgerichte vaardigheden

Kwaliteitsbewust, flexibel en stressbestendig

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; beheersing van Papiaments is een pre

Wat ga je doen?

Ontwikkelen en implementeren van marketing- en communicatiestrategieën en -campagnes

Adviseren van klanten over communicatie- en marketingstrategieën

Beheren van print- en drukwerkopdrachten van A tot Z

Samenwerken met het creatieve team om klantverwachtingen te overtreffen

Waarborgen van de kwaliteit van alle uitgaande communicatie-uitingen

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen een jong en dynamisch communicatiebedrijf

De kans om te werken aan diverse en creatieve projecten

Een marktconform salaris

Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Interesse?

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Stuur je CV, motivatiebrief en een portfolio naar info@fxdc-communications.com en wie weet word jij onze nieuwe Marketing en Communicatie Manager!

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.