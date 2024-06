Natuur Innovatieve technologieën voor bescherming van zeeschildpadden op Bonaire zorgt voor gemengde gevoelens Hans Hofstra 26-06-2024 - 4 minuten leestijd

Foto: FruitPunch

KRALENDIJK – Een samenwerking tussen FruitPunch AI en Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft tot zowel enthousisme als teleurstelling gezorgd. Beide organisaties hadden een nieuw project opgezet voor de bescherming van zeeschildpadden op Bonaire. Ondanks de aanvankelijke belofte van het project, bleek de uitvoering niet zonder problemen.

De samenwerking tussen FruitPunch AI en STCB was gericht op het ontwikkelen van een geavanceerde AI-gebaseerde herkenningssysteem voor zeeschildpadden. Eigenaar Franken van FruitPunch AI laat aan Bonaire.nu weten: ,,We zijn een bedrijf die met Artificial Intelligence een samenwerking zijn aangegaan met STCB om een tijdsefficiënte, niet-intrusieve methode voor her-identificatie van zeeschildpadden te ontwikkelen.” Een niet-intrusieve methode betekent dat wetenschappers de zeeschildpadden bijvoorbeeld niet aan hoeven te raken.

,,Vandaag de dag zijn er zeven soorten schildpadden, waarvan er zes zijn opgenomen in de lijst van bedreigde diersoorten”, voegt Franken er aan toe. ,,Deze schildpadden worden beschouwd als migrerende soorten en daarom volgen natuurbeschermers over de hele wereld deze wezens. Door ons te verdiepen in hun migratiepatronen krijgen we inzichten die van cruciaal belang zijn voor het behoud van hun habitat en het beperken van mogelijke risico’s.”

Franken lijkt enthousiast te zijn over het project met STCB en zegt er het volgende over: ,,Tijdens de afsluitende presentatie waren organisatoren van STCB ontroerd door de toewijding die in het project was gestoken en het aanschouwen van de eindresultaten was niets minder dan een “droom die uitkwam”.”

Schildpadden herkennen

Een moderne technologie die voor STCB van belang zou kunnen zijn. Al jaren doet de organisatie onderzoek naar schildpadden rondom Bonaire. Kaj Tamar, manager van STCB, laat het volgende over het project weten: ,,Wij zijn inderdaad een samenwerking aangegaan met het doel om een applicatie te ontwikkelen die ons kan helpen om individuele schildpadden te herkennen. Dit niet zozeer om een niet-intrusieve methode voor her-identificatie te ontwikkelen, maar meer als toevoeging op bestaande tagging methodes en bijvoorbeeld voor herkenning van zeeschildpadden die een tag zijn verloren of ter gebruik door organisaties die geen vergunning voor taggen hebben.”

Uitdagingen en tegenslagen

Toch lijkt de manager van STCB niet zo tevreden over het project te zijn zoals Franken dat schetst: ,,Gedurende de periode van tien weken bleek dat het ontwikkelen van een applicatie in dat tijdsbestek en met de beschikbare fondsen niet haalbaar was. Het model via Google Colab, was niet voldoende om het model efficiënt te gebruiken. Bovendien zaten er fouten in de ontwikkelde code waardoor deze slecht werkte.”

Ondanks de inspanningen van enkele vrijwilligers om de fouten in de code te corrigeren, was het resultaat teleurstellend voor STCB. ,,FruitPunch gaf aan dat onze verwachtingen te hoog waren en dat zij niks meer voor ons konden betekenen,” zegt Tamar. “Wij zijn daarom niet meer geïnteresseerd in een samenwerking met FruitPunch.”

Oog op de toekomst

Hoewel de samenwerking met FruitPunch niet het gewenste resultaat opleverde, zet STCB het werk voort met hulp van andere partijen om het model te verbeteren. ,,Ons uiteindelijke doel is nog steeds het delen van dit model met de rest van het Caribisch gebied, zodat andere organisaties hier ook baat van hebben”, besluit Tamar.

Lees hier meer over schildpadden op Bonaire