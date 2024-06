Consumenten Caribe Supermarket weer goedkoopste; Bondigro op tweede plaats in prijsvergelijker Redactie 26-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Fundashon Tienda pa Konsumido Boneriano (FTPKB) heeft haar maandelijkse prijsvergelijking voor mei 2024 gepubliceerd.

Deze keer zijn 17 supermarkten op Bonaire meegenomen. Uit de uitgevoerde vergelijking blijkt ook deze maand weer Caribe Supermarkt naar voren te komen als de supermarkt met de laagste prijzen. Van de prijzen uit de zogenaamde basislijst, is Caribe Nobo maar liefst 29 keer het goedkoopste. Daarbij waren de betreffende producten gemiddeld maar liefst 55% goedkoper dan bij de concurrentie.

Bondigro

Bondigro, die deze maand voor het eerste heeft meegedaan, eindigt op de tweede plaats. Daarbij scoort de supermarkt goed, zowel voor het aantal producten dat zij op voorraad heeft, als ook van de prijzen. Van de producten In de basislijst zijn er 20 het goedkoopste bij Bondigro. Daarbij wordt opgemerkt dat gemiddelde deze producten tot wel 80% later liggen dan bij de rest van de aanbieders het geval is.

Budget merken

FTPKB raadt boodschappers aan om goed op te letten welke merken worden aangeschaft. Soms zijn zogenaamde budget merken, of althans een alternatief voor de A-merken, beduidend goedkoper. Het gaat hier om merken zoals Gewoon, Essential, Goisco, Jumbo, AH, Everyday en Sapollio.