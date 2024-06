Instagram Vacature Recruiter Melanie Zandwijk 25 juni 2024

Van 230 medewerkers naar 350 medewerkers, dat is nog eens een recruitment uitdaging!

De groei in ons resort komt onder andere door de verbouwing en uitbreiding van het aantal kamers en de faciliteiten voor onze gasten. Daar hebben we in de komende jaren uitbreiding van ons personeel voor nodig. En dat begint met het werven van een recruiter die met ons mee gaat bouwen. Iets voor jou? Lees dan snel verder!

JOUW WERKZAAMHEDEN ALS RECRUITER BIJ ONS RESORT

Als Recruiter ben je hét visitekaartje naar buiten toe en daarmee ook hét aanspreekpunt voor kandidaten. Jij zorgt voor een optimale candidate experience zodat elke sollicitant een goede indruk van ons als werkgever krijgt. Je coördineert en regisseert het selectieproces. Intern werk je hiervoor samen met je collega’s van HR en de hiring managers. Extern onderhoud je contacten met kandidaten en instanties zoals scholen.

Een soepel en snel sollicitatieproces met duidelijke informatie over ons als werkgever, dat is wat we willen bieden en waar jij voor staat.

Jij gaat hier een grote bijdrage aan leveren. Dat is wat deze functie bij ons ook zo interessant maakt. Naast het selectieproces bouw je aan ons employer brand en zorg je dat we zichtbaar zijn op Facebook en Instagram met vacatures en ons werkgeversmerk.

Daarnaast zijn je dagelijkse werkzaamheden als recruiter:

Het bijhouden van ons recruitmentsysteem Recruitee.

Voeren van intake gesprekken met sollicitanten.

Zoeken naar kandidaten op Linkedin en deze benaderen voor een baan bij ons.

Vanuit Recruitee e-mail contact met kandidaten over de selectieprocedure verzorgen.



DEZE ARBEIDSVOORWAARDEN KUNNEN WIJ JOU BIEDEN

Werken bij Plaza Beach & Dive Resort Bonaire is een mix van hard werken met collega’s en in je vrije tijd genieten van alles wat dit zonovergoten eiland te bieden heeft. Wij bieden je een werkomgeving waar afwisseling volop aanwezig is, niet alleen door de vernieuwing van ons resort, maar ook door de verschillende nationaliteiten en mix van culturen binnen de organisatie.

Bij de functie van recruiter horen de volgende arbeidsvoorwaarden:

Een salaris tussen $ 2.400 en $ 3.400 bruto per maand, afgestemd op jouw kennis en ervaring.

15 vakantiedagen per jaar.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Korting bij Toucan Diving, onze eigen duikschool.

En je krijgt in het begin van je dienstverband begeleiding en training van een recruitmentspecialist. Zo ga je goed van start met de nieuwe baan bij ons! Verhuis je vanuit Nederland naar het prachtige zonnige Bonaire? Dan helpen wij je met wat praktische zaken.

VEREISTEN

DIT BRENG JE MEE

Minimaal een afgeronde mbo-opleiding.

Werkervaring als recruiter of in een HR-functie, bij voorkeur in een branche die vergelijkbaar is met hospitality.

Je bent goed in staat om zelf je werk te organiseren en prioriteiten te stellen.

Je hebt veel affiniteit met marketing en sociale media wat zich uit in online zichtbaar zijn en aansprekende content voor kandidaten.

Gezien de verschillende nationaliteiten waar je mee te maken krijgt, is het vereist dat je zowel de Nederlandse als Engelse als Spaanse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst.

Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar, maar 40 uur mag ook.

KOM JE BIJ ONS SOLLICITEREN?

Als bovenstaande je aanspreekt en je herkent je zelf in het profiel wat wij zoeken, dan zijn wij erg benieuwd naar jouw sollicitatie. We gaan dan graag met je in gesprek!

Interesse? Stuur je cv en een motivatie via de sollicitatiebutton.

Vragen? Mail je vraag naar jobs@bonaire.valk.com of bel met Bianca Perfors (interim recruiter); +599 7707074.

Solliciteren kan via deze link:

https://vandervalkplazaresortbonaire.recruitee.com/o/recruiter/c/new

