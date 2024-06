Natuur Grote vangst koraalduivels bij maandelijkse jacht Hans Hofstra 25-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Private Divers Bonaire

KRALENDIJK – Dertien duikers van Bonaire hebben afgelopen weekend maar liefst dertig koraalduivels uit de wateren van Bonaire gehaald. In één duik proberen de jagers en spotters, een rif op Bonaire ‘schoon’ te maken. Deze keer kozen de duikers ervoor om duiksite Andrea 1 koraalduivel vrij te krijgen.

In Bonaire is het toegestaan om op de koraalduivel te jagen. Deze invasieve vissoort wordt als een plaag beschouwd in de Caribische Zee, omdat hij kleine rifvisjes eet. Deze rifvisjes zijn essentieel voor het behoud en de bloei van het koraal rondom Bonaire.

Een cursus koraalduivel schieten kan gevolgd worden bij één van de duikscholen op Bonaire.