Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Tropische golven trekken opnieuw voorbij Redactie 24-06-2024 - 2 minuten leestijd

Weerbericht van Bonaire

KRALENDIJK – De afgelopen tijd hebben we een patroon gezien waarbij tropische golven over de lokale regio trekken en uitdrogen net voordat ze de eilanden bereiken. Sommige golven hebben activiteit, maar dit is vooral ten noorden of zuiden van Bonaire. Komende week ligt de minimumtemperatuur ronde 28 graden en maximum rond de 33 graden Celsius.

Ook een nieuwe topische golf die in aantocht is, lijkt Bonaire niet te bereiken. Deze zou op woensdag in de regio kunnen komen. Opnieuw lijkt het erop dat dat de meeste activiteit de eilanden voorbijtrekt. Lokaal zou er wel een enkele bui op Bonaire kunnen zijn. De kans is 40% dat er op woensdag een bui gaat vallen. De kans op buien kan aanhouden tot in de ochtenduren van donderdag en een enkele onweersbui is niet uitgesloten. Daarna zullen de kansen op neerslag weer afnemen en zullen de winden achter de tropische golf toenemen.

Veel saharastof

Vandaag (maandag) verwachten we beperkte hoeveelheden Saharastof in de regio. Echter, vanaf dinsdag en de dagen daarna zal een nieuwe lading Saharastof over de eilanden trekken. Met name op dinsdag zal de stofdichtheid groot zijn en daarna geleidelijk afnemen.

Donderdag en vrijdag verwachten we overwegend droog weer. De winden zullen matig tot sterk zijn, vooral tussen maandagavond en donderdag, en lijken tegen vrijdag iets af te nemen. Woensdag, na het passeren van de tropische golf, kunnen de winden tijdelijk uit het zuidoosten komen, maar verder zullen ze over het algemeen oostelijk zijn.

* Bron: Caribbean Weather Center