Luchtvaart & Reizen Ruim 81% van medische uitzendingen Bonaire gaat naar Curaçao en Aruba Redactie 24-06-2024 - 2 minuten leestijd

Het overgrote deel van de medische uitzendingen vanaf Bonaire gaat naar Aruba en Curaçao. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Hoewel er vaak de nodige kritiek te horen is als het gaat om medische verwijzingen buiten de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, laten statistieken zien dat de overgrote meerderheid van de medische verwijzingen in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in het jaar 2023 plaatsvonden naar het dichtstbijzijnde buureiland.

Dit valt te lezen in de recent gepubliceerde ‘The Caribbean Netherlands Health system review’.

Het rapport merkt op dat, aangezien de zorgverleners op de BES-eilanden zelf niet volledig in staat zijn om aan de gezondheidsbehoeften van de bevolking te voldoen, de uitzending naar faciliteiten op de Nederlands-Caribische eilanden een belangrijke taak is van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).

“Meer dan 90% van verwijzingen vanuit Sint-Eustatius en Saba ging in 2023 naar het nabijgelegen Sint-Maarten, terwijl in het geval van Bonaire 81,3% van de verwijzingen vanuit Bonaire naar Aruba en Curaçao plaatsvond”, zo valt in het rapport te lezen.

Andere verwijzingen vinden vooral plaats naar Colombia en Europees Nederland. Vanuit Sint-Eustatius en Saba is er, behalve uitzendingen naar Sint-Maarten, in een beperkt aantal gevallen ook sprake van uitzendingen naar Bonaire.

Gemiddeld werden jaarlijks 5.658 patiënten verwezen voor zorg buiten de BES-eilanden tussen 2017 en 2023, met opmerkelijke dalingen in 2020 en 2021, wat de impact van de COVID-19-pandemie op reizen en opgeschorte zorg weerspiegelt.

Kosten

De kosten voor medische uitzendingen zijn niet kinderachtig. In 2023 bedroegen de logistieke en medische kosten van verwijzingen buiten de eilanden in totaal US$ 43,7 miljoen en gemiddeld US$ 37,9 miljoen tussen 2019 en 2022 (gemiddeld US$ 16,6 miljoen voor logistieke kosten en US$ 21,3 miljoen voor medische kosten van verwijzingen).