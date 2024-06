Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Eerste tropische storm Alberto geeft schade in Centraal-Amerika Redactie 21-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In Centraal-Amerika is de eerste tropische storm van 2024 met de naam Alberto een feit. Bonaire zal geen last krijgen van deze storm. Er is dit weekend op vrijdag en zondag kans op een kleine bui. De temperatuur schommelt tussen de 27 en 32 graden Celsius.

In de Golf of Campeche heeft de storm al enige schade aangericht. Naast de materiële schade, is er ook menselijk leed. De NOS meld dat er al 19 doden zijn te betreuren. Landen zoals Guatamala, El Salvador en Honduras kennen veel problemen.

Rustig weekend

Bonaire kent dit weekend een rustiger weerbeeld. Op vrijdag is er veel bewolking. Door de aanwezige saharastof, kan de zon een wazige lucht veroorzaken. De wind zal matig tot krachtig zijn (16 tot 21 knopen wind).