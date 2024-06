Gezondheidszorg Bonaire Medisch Centrum ontvangt 1000ste deelnemer baarmoederhalskankerscreening Redactie 19-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdag was Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland op Bonaire dankbaar voor een belangrijke mijlpaal. Bij Bonaire Medisch Centrum werd de 1000ste vrouw verwelkomd voor de baarmoederhalskankerscreening.

Vroege opsporing helpt kanker te behandelen en te voorkomen. Medici benadrukken hoe belangrijk het is dat vrouwen zich aanmelden. Deelname is gratis en vrijwillig op Bonaire. Ben je een vrouw tussen de 30 en 60 jaar en heb je nog niet meegedaan aan de screening? Je kan je nog steeds aanmelden via de app, door te bellen 781-0476, of een e-mail te sturen naar screeningCN@rivm.nl.

Voor meer informatie, bezoek de website Population Screening Caribbean Netherlands of volg de Facebookpagina Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland.