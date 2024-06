Vacatures Bonaire Vacature Chef-kok Melanie Zandwijk 18 juni 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een cruciale rol in. In verband met ons nieuwe restaurant zoeken wij per 1 augustus een:

Chef-kok 36-40 uur

Wie ben jij?

Jij kent de smaak van kwaliteit en kunt niet wachten om onze gasten te laten watertanden van jouw gerechten. Delfins is een ambitieus resort en opent binnenkort een nieuw laagdrempelig restaurant. Jij zet dat samen met ons op de kaart. Als chef-kok zorg jij er met je keukenbrigade voor dat onze gasten, maar ook bezoekers en bewoners van elders op het eiland, een culinaire beleving krijgen waar ze naar terugverlangen.

Wat ga je doen?

Jij geeft smaak, geur en kleur aan ons nieuwe restaurant. We serveren ontbijt, lunch, diner en bieden zwembadservice. Jij ontwikkelt de menu’s en recepten die daarbij horen, waarvoor je verse en hoogwaardige ingrediënten inkoopt. Ook voor evenementen in onze congreszalen weet jij een mooi en kwalitatief goed assortiment samen te stellen. Je motiveert je keukenbrigade door van de keuken hun tweede thuis te maken. Met volop ruimte voor werkplezier, maar tegelijkertijd met een scherp oog voor kwaliteit, snelle service en financieel resultaat.

Wat vragen wij?

Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Je hebt gastvrijheid in je DNA, kent de waarde van kwaliteit en let op ieder detail.

Je verkent nieuwe smaken en technieken en kunt die vertalen in onze menu’s.

Je doet je werk met een lach, bent oplossingsgericht en weet je team te motiveren.

Je bent trots op ons resort en wilt je inzetten om onze goede naam uit te bouwen.

Je bent kostenbewust en kunt smaakvolle gerechten op efficiënte wijze bereiden.

Je kent en handelt naar de voedselveiligheids-, arbo-, hygiëne-eisen.

Je werkt op wisselende tijden, dus soms ook ‘s avonds of in het weekend.

Je spreekt Nederlands en Engels – kennis van Papiamentu en Spaans is welkom.

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een mooi salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van een spaarregeling, kortingen bij onze partners en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Academy?

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door een motivatie en je cv (graag samen in één document) te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze Human Resource Manager Angela vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via bovenstaand e-mailadres of +599 715 5002.

