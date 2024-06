Vacatures Bonaire Vacature Adviseur Leven Lang Ontwikkelen | BPV – Coördinator Melanie Zandwijk 18 juni 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is met ingang van schooljaar 2024-2025 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Adviseur LLO / BPV – Coördinator voor de sector Zorg & Welzijn voor de unit MBO. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te innoveren? Solliciteer dan bij de SGB!

HBO niveau | Bonaire | 0,6 FTE

Functieomschrijving

Je onderzoekt scholingsbehoeften van de instellingen op Bonaire binnen de sector Zorg en Welzijn en kijkt naar de mogelijkheden om deze in te willigen. Als Adviseur LLO ben je op de hoogte van actuele onderwijsontwikkelingen in het MBO en denk je mee over innovatieve en creatieve oplossingen om te voldoen aan de wensen van de instellingen binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Als BPV-coördinator ben je (mede)verantwoordelijk voor de planning, uitvoering, organisatie en kwaliteit van het gehele BPV (= stage) proces. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor BPV-gerelateerde vragen van BPV-docenten en studenten. Je hebt een controlerende functie m.b.t. praktijkovereenkomsten en werkt nauw samen met de accountmedewerkers van ROA CN om te zorgen dat alle studenten stage kunnen lopen bij een geaccrediteerde BPV-bedrijf. Je organiseert periodiek leermeesterbijeenkomsten voor jouw sector.

Functietaken

Je functie is opgedeeld in twee rollen, adviseur LLO en BPV coördinator.

Als adviseur LLO zijn je taken o.a.:

Identificeren van de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften van medewerkers binnen de instellingen;

Meedenken met de instellingen om hun scholingsvragen om te zetten in een aanbod van reguliere opleidingen of maatwerktrajecten;

Nauw samenwerken met de teamleiders en experts onderwijs en examinering (EOE) om het opleidingsaanbod aan te laten sluiten op de vraag van het werkveld;

Onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen in Europees Nederland en andere relevante partners.

Als BPV – Coördinator houd je je bezig met:

Contacten onderhouden met leerbedrijven;

Contact leggen met mogelijke nieuwe leerbedrijven;

Overzicht houden van alle lopende BPV-trajecten;

Organiseren van leermeesterbijeenkomsten;

Bezoeken van branchebijeenkomsten van ROA CN;

Overleggen met ROA CN over de beschikbaarheid en kwaliteit van de leerbedrijven;

Controleren of alle studenten beschikken over een Praktijkovereenkomst (POK) voor aanvang van hun BPV

Opstellen van overzichten en deze op tijd aanleveren bij salarisadministratie i.v.m. de uitbetaling van de BPV-vergoeding;

Samenwerken met jouw collega BPV-coördinatoren om de kwaliteit van de stages op MBO Bonaire te borgen.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Functie-eisen

Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;

Je bent bekend met het Leven Lang Ontwikkelen thema;

Je hebt enkele jaren werkervaring het onderwijs, bij voorkeur in het MBO;

Werken in een multiculturele omgeving is jou niet onbekend;

Je hebt interesse in de Bonairiaanse cultuur en bent bereid om je in te spannen om goed te kunnen integreren; (als je van buitenaf solliciteert);

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal 10 met (op dit moment) maximaal $ 4.256 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

