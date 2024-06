Infrastructuur Kaya John E. Nicolaas stevig onderhanden genomen Redactie 18-06-2024 - 1 minuten leestijd

Een indruk van de werkzaamheden aan de Kaya John E. Nicolaas. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De Kaya John E. Nicolaas, die van voor Bonlab en het kantoor van Linkels & Partners leidt naar de recompressietank en het ziekenhuis, wordt van deze dagen stevig onder handen genomen.

Het gaat om een project dat in totaal 10 weken in beslag gaat nemen en in drie fasen wordt uitgevoerd. Het verkeer moet tijdelijk omrijden en kan, komende van de Kaya Gobernador Debrot, tijdelijk niet doorsteken naar het ziekenhuis. Bonlab en Linkels & Partners blijven evenwel tijdens de werkzaamheden wel voor verkeer bereikbaar.

Net als het geval was bij de Kaya Souer Bartola, is de renovatie ingrijpender dan alleen het vervangen van het wegdek. Ook de lagen daaronder worden compleet gerenoveerd, terwijl ook diverse nieuwe buizen worden geplaatst.