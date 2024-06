Politie & Justitie Pick-up slaat over de kop bij Donkey Beach Redactie 17-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zaterdag 15 juni, rond 03:10 uur, ontving de centrale meldkamer van de politie een melding over een ongeluk op de E.E.G Boulevard bij Donkey’s Beach. Een pick-up was over de kop geslagen en de bestuurder was gewond geraakt.

Hij vertelde dat hij in zuidelijke richting reed toen hij de controle over het stuur verloor. Hierdoor raakte hij van de weg, botste tegen enkele rotsen en een betonnen hok voor kliko’s, en kwam met zijn pick-up op zijn zijde op het strand tot stilstand.

De gewonde bestuurder werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De pick-up werd door een takelwagen weggesleept.