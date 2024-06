Nieuws van Bonaire Medailleregen voor Bonairiaanse sporters tijdens Special Olympics Hans Hofstra 17-06-2024 - 2 minuten leestijd

Roël Scherpton wint zilver op het onderdeel 100 meter sprint.

BREDA – De Bonairiaanse sporters die afgelopen weekend meededen tijdens de Special Olympics in Breda en Tilburg, hebben vele medailles kunnen winnen.

Dat Bonaire excelleert op het onderdeel atletiek, bleek ook op zaterdag. Roël Scherpton wist knap de zilveren medaille te pakken. Maar ook Shalimar (zilver) en Lisandro (Brons) op het onderdeel 200 meter sprint lieten van zich horen.

Bocce

Maar ook op het onderdeel Bocce, was Bonaire succesvol. Revelino Engelhardt en Su-Endry Weef wonnen brons. Engelhardt won niet alleen brons. Hij kreeg een dag later ook nog een zilveren medaille op het onderdeel Ultimo Biaha. Marchantelie Anthony won goud in zijn eerste wedstrijd Bolas.

Bocce is een mikspel voor mensen met een verstandelijke handicap. De sport heeft gelijkenissen met het meer bekende jeu de boules. Het biedt de mogelijkheid tot sociaal contact, het ontwikkelen van het fysiek, het verbeteren van het zelfvertrouwen en zorgt bovenal voor veel spelplezier.

Revelino Engelhardt en Su-Endry Weef winnen de bronzen medaille.

Zwemmen

Ook bij het zwemmen kon Bonaire rekenen op meerdere medailles. Nina Braeken deed het uitstekend en won zilver op het onderdeel 25 meter schoolslag. Later pakte zij ook zilver op het onderdeel 50 meter borstslag. Giandro Mercera was de beste zwemmer op het onderdeel 25 meter schoolslag. Hij won de gouden medaille.

