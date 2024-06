Politie & Justitie Gedenkwaardige Ceremonie voor politieagent Ferry Bakx Redactie 16-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto's Korps Politie Caribisch Nederland - KPCN

WARNSVELD – Tijdens een ontroerende ceremonie op donderdag 13 juni is agent Ferry Bakx geëerd met een plekje in de Tuin van Bezinning. Deze bijzondere gebeurtenis werd bijgewoond door korpschef Alwyn Braaf, voormalig korpschef Jose Rosales en collega Neshanne Trenidad, die speciaal hiervoor naar Nederland waren gereisd.

Voormalig politieagent Ferry Bakx overleed in 2016 tijdens zijn dienst voor het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire. Hij werd dodelijk geraakt bij aankomst op de plaats delict van een woningoverval en was op dat moment 45 jaar oud.

Tijdens de ceremonie hielden korpschef van Politie Nederland Janny Knol en minister Dilan Yeşilgöz indrukwekkende toespraken waarin zij stilstonden bij het tragische overlijden van Ferry. Bij de gedenkplek werd een bloemstuk in de vorm van de Bonairiaanse vlag gelegd. Collega’s die in Caribisch Nederland hebben gediend, legden een bloemstuk met de tekst “Vrienden van Bonaire. See you again Ferry”.

Korpschef Alwyn Braaf sprak met ontroering: “Het verlies van een collega, waar ook ter wereld, raakt ons diep. Ferry’s moed herinnert ons eraan dat we als politie altijd klaarstaan om anderen te beschermen, zelfs met gevaar voor eigen leven. Ferry blijft altijd in onze harten en gedachten.”

De Tuin van Bezinning is slechts één van de vele manieren waarop we laten zien dat we Ferry en alle anderen nooit zullen vergeten. Hoewel hij uit ons leven is weggerukt, blijft hij altijd in ons [blauw] hart.