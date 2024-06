Gezondheidszorg Care Caribbean: Platform voor Caribische zorgprofessionals en studenten Redactie 13-06-2024 - 2 minuten leestijd

Rasheendra Polonia, huisarts op Bonaire

WILLEMSTAD – Stichting WeConnect van Tanja Fraai heeft de website Care Caribbean gelanceerd. Deze site biedt een waardevol platform voor scholieren, studenten en zorgprofessionals die zich willen oriënteren op studeren en werken in de zorg en het sociale domein.

Hier vinden volgens WeConnect aanstaande studenten Geneeskunde, Fysiotherapie en Social Work praktische tips en inspirerende verhalen van andere Caribische studenten en professionals. Werkende zorgprofessionals kunnen via de werkgeversprofielen vacatures op de eilanden bekijken.

Op Care Caribbean delen studenten en zorgprofessionals hun persoonlijke ervaringen in de sectie Stories. Rasheendra Polonia, een huisarts op Bonaire, beschrijft haar ervaring en de toegevoegde waarde van haar Papiamentssprekende achtergrond in een gastblog. Ook Camille Blaaker, een Geneeskundestudent uit Curaçao, vertelt openhartig over de uitdagingen van het aanpassen aan de Nederlandse cultuur zonder haar Caribische identiteit te verliezen.

WeConnect

De educatieve stichting WeConnect, in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is het brein achter Care Caribbean. Via sociale media kanalen delen ze alle informatie van de site. Fictief personage Jayda gidst de gebruikers door verschillende fases van hun zorgcarrière.

Daarnaast organiseert WeConnect workshops op scholen in het Caribisch gebied, gegeven door zorgprofessionals zoals ambulancebroeders en microbiologen. “Leerlingen krijgen zo informatie uit de eerste hand over beroepen, wat hen helpt bij hun beroepskeuze,” zegt Tanja Fraai, manager van WeConnect.

WeConnect biedt niet alleen informatie, maar ook praktische hulp aan scholieren. Via de rubriek ‘Tips’ kunnen scholieren zien waar ze (online) kunnen proefstuderen. Edmaly Thielman, content redacteur, heeft de leukste Instagram accounts van Nederlandse hogescholen en universiteiten geselecteerd, wat een handige bron is voor studenten die geen open dagen kunnen bijwonen.

Lokale arbeidsmarkt

Care Caribbean fungeert ook als portal naar werkgevers op de eilanden, zoals Mental Health Caribbean, Curaçao Medical Center, Fundashon Mariadal en het Oduber Hospital. Dit helpt om een brug te slaan naar de lokale arbeidsmarkt, waar de in Nederland opgeleide zorgprofessionals hard nodig zijn. In 2025 plant WeConnect een banenmarkt in Nederland, gericht op zorg- en sociale domeinwerkgevers.