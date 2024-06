Vacatures Bonaire Vacature Intern Begeleider Melanie Zandwijk 12 juni 2024

Basisschool De Pelikaan op Bonaire is op zoek naar een tijdelijke vervanging van de intern begeleider (1.0 fte).

Functieomschrijving

Als intern begeleider ben je samen met het team verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen van bs De Pelikaan. De aandachtsgebieden binnen de zorg zijn: begeleiding van leerkrachten met zorg in hun groep, de behandeling van zorgdossiers van diverse leerlingen, de analyse van data uit toetssystemen en klassenmanagement. Je bent medeverantwoordelijk voor de pedagogisch/didactische aanpak, onderwijsontwikkeling en verbetering en professionalisering van het team.

De organisatie

Basisschool De Pelikaan is een multiculturele basisschool op Bonaire. De instructietaal binnen onze school is Nederlands. De school telt op dit moment ongeveer 375 leerlingen. Binnen alle klassen wordt er in verschillende niveaugroepen leerstof aangeboden, door enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten.

De intern begeleider van bs De Pelikaan

Is communicatief sterk en kan goed samenwerken met diverse disciplines binnen en buiten de school;

Is zelfstandig en neemt leiding op het gebied van zorg in de school;

Werkt systematisch en cyclisch, houdt overzicht en beschikt over analytisch vermogen;

Beschikt over verbeeldingskracht en creativiteit;

Is proactief, doortastend en enthousiast;

Heeft affiniteit met IPC (International Primary Curriculum);

Heeft een adviserende rol naar het management;

Is toegankelijk voor kinderen, ouders en teamleden;

Wil zich blijven professionaliseren en ontwikkelen.

Wij zoeken iemand die:

Ervaring heeft in de functie van intern begeleider;

Minimaal een HBO+ opleiding heeft (voorkeur intern begeleiding). Master SEN is een pré;

Om kan gaan met cultuurverschillen;

De Nederlandse taal beheerst, het spreken van Papiaments is een pré;

Uiterlijk 1 augustus 2024 beschikbaar is.

Wat bieden wij?

Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar t/m 31 juli 2025, met uitzicht op een aansluitend contract bij goed functioneren;

Een pensioenvoorziening, ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantiegeld en een 13 e maand;

maand; Een marktconform salaris.

Aanstellingseisen:

Een Verklaring omtrent het Gedrag;

Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,– in 2024) wordt belast met een percentage van slechts 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Enthousiast?

Spreekt deze functie je aan en heb je zin om bij ons te komen werken, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via vacature@bsdepelikaan.com. Graag horen we van je vóór 23 juni 2024.

We kijken uit naar je reactie!

