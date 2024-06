Algemeen Pakus di Pruga markt open op nieuwe locatie Redactie 12-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Na een lange periode van sluiting is Pakus di Pruga weer open op een nieuwe locatie. Pakus di Pruga is een tweedehands markt waarvan alle inkomsten naar het dierenasiel van Bonaire gaan.

Deze populaire markt biedt een breed scala aan tweedehands items, zoals kleding, meubels, boeken en huishoudelijke artikelen. Iedereen is ook welkom om op zaterdag tweedehands spullen langs te brengen. Door te winkelen of te doneren bij Pakus di Pruga, draag je bij aan de zorg voor de dieren in het dierenasiel van Bonaire.

Pakus di Pruga is nu te vinden aan de Kaya Gilberto F Croes, naast Caribbean Laundry. De markt is elke zaterdag geopend van 8:00 tot 15:00 uur.

Oproep voor vrijwilligers

Pakus di Pruga is op zoek naar vrijwilligers om het team op zaterdagen te versterken. Vrijwilligers kunnen helpen met de verkoop en het sorteren van goederen. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag langskomen of contact opnemen via social media voor meer informatie.