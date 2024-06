Vacatures Bonaire Vacatures Administratief | Controller Melanie Zandwijk 11 juni 2024

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s in de volgende functies op Bonaire.

Controller/ Manager ondersteunende diensten



Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie/ bedrijfskunde met meerjarige werkervaring, bij voorkeur in de (Caribische) zorgsector. Je bent communicatief sterk met de nodige sensitiviteit en een goed analytisch vermogen.

Je bent verantwoordelijk voor de planning en controlecyclus van MHC én stuurt als manager de ondersteunende diensten aan. Inschaling vindt plaats in FWG 65 (min. $ 4.736,- en max. $ 6.995,-) en is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring.

Medewerker HR-administratie



Je hebt een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van officemanagement en/of HR-administratie en enkele jaren ervaring. Bij voorkeur binnen een zorgorganisatie. Je bent flexibel, hands-on en sterk op zowel organisatorisch als communicatief vlak. Kennis van Afas is een pré.

Je voert diverse werkzaamheden uit op HR-gebied en officemanagement, zodat de personeelsadministratie van MHC op orde is en het management ondersteund wordt. Inschaling vindt plaats in FWG 40 (min. $ 2.544,- en max. $ 3.477,- o.b.v. een fulltime dienstverband) en is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring.

Medewerker Financiële administratie (32-40 uur per week)

Je hebt een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van financiële administratie en enkele jaren ervaring. Bij voorkeur binnen een zorgorganisatie. Je bent sterk op zowel organisatorisch, communicatief als analytisch vlak. Je hebt kennis van financiële en fiscale wet- en regelgeving.

Je voert diverse werkzaamheden uit op financieel-administratief gebied, zodat de financiële gegevens van MHC op elk moment toegankelijk, inzichtelijk én actueel zijn. Inschaling vindt plaats in FWG 40 (min. $ 2.544,- en max. $ 3.477,- o.b.v. een fulltime dienstverband) en is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring.

Kijk op onze website https://www.mentalhealthcaribbean.com.

