Vacature Front Office Medewerker

Over Windhoek Resort Bonaire:

Windhoek Resort is een kleinschalig resort bestaande uit 12 villa’s gelegen in het zuidelijk deel van Bonaire. Bij ons vind je een relaxte, Bali-achtige sfeer waar je meteen in de vakantiestemming komt. Onze villa’s liggen verscholen tussen tropische planten vol kolibries en bieden onze gasten alle privacy en comfort die ze nodig hebben. Elke villa heeft een keuken, een veranda met hangmat, een luxe badkamer met regendouche, een slaapkamer met airco en een opslag voor watersportspullen.

Willen de gasten even gezellig kletsen met andere gasten of met ons? Dan kan dat in onze palapa! Hier vind je een bar, hangmatten, spelletjes en nog veel meer om van te genieten. En vergeet ons grote infinity zwembad niet! Of de gasten nu in de zon willen liggen of juist een schaduwplekje zoeken, er is genoeg ruimte om de hele dag te ontspannen.

Willen de gasten wel de hort op? We verhuren ook auto’s, zodat onze gasten op avontuur kunnen gaan. Bij Windhoek Resort doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze gasten zich bij vertrek als onderdeel van de Windhoek-familie voelen.

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team!

Wie ben jij?

Houd jij ervan om een band op te bouwen met gasten die een week of langer bij ons op Bonaire verblijven? Krijg je voldoening van het bezorgen van een geweldige vakantie en het creëren van onvergetelijke herinneringen? Kun je daarnaast een team van 4 personen aansturen en ervoor zorgen dat zij zich thuis (blijven) voelen bij Windhoek Resort? En kun je in uitdagende situaties je hoofd koel houden?

Als frontoffice-medewerker ben jij de spil in het team en het eerste aanspreekpunt van onze gasten. Je verwelkomt de gasten met een oprechte glimlach, helpt hen bij het in- en uitchecken en beantwoordt al hun vragen. Je bent communicatief sterk, spreekt vloeiend Nederlands en Engels (Spaans en Papiamento is een pluspunt), en hebt een proactieve houding.

Verder ben je flexibel en stressbestendig, met een oog voor detail en een passie voor gastvrijheid. Je kunt goed overweg met reserveringssystemen en bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende taken. Kortom, je bent een echte teamspeler die er alles aan doet om onze gasten een onvergetelijk verblijf te bezorgen.

Wat vragen wij?

Je hebt een HBO-werk- en denkniveau.

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en hebt basiskennis van Spaans of Papiamento (A2-niveau).

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als frontoffice-medewerker of in een vergelijkbare managementfunctie.

Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Je hebt ervaring met het werken op een Mac-computer.

Je bent vaardig in het creëren van content voor social media (Facebook, Instagram).

Je beschikt over uitstekende administratieve vaardigheden.

Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden.

Je bent zelfstandig en proactief.

Je bent een teamspeler.

Je vindt het leuk om een klein team te leiden en te motiveren.

Je zorgt ervoor dat het serviceniveau naar een nog hoger niveau wordt getild.

Daarnaast vragen wij:

Een passie voor gastvrijheid en klantgerichtheid, met de drive om onze gasten een onvergetelijke ervaring te bieden.

Flexibiliteit en stressbestendigheid, zodat je effectief kunt reageren op onverwachte situaties.

Uitstekende organisatorische vaardigheden om meerdere taken tegelijk te kunnen beheren.

Een oog voor detail om ervoor te zorgen dat alles op het resort perfect verloopt.

De vaardigheid om snel te schakelen tussen verschillende taken en problemen op te lossen.

Een warme en vriendelijke persoonlijkheid die gasten het gevoel geeft dat ze welkom en gewaardeerd zijn.

Hoe ziet jouw dag eruit?

Je bent in de ochtend het aanspreekpunt voor de gasten, waarbij je hen verwelkomt en eventuele vragen beantwoordt.

Vervolgens bekijk je de overdracht die de andere frontoffice-medewerker heeft geschreven, als het haar werkdag was de dag ervoor.

Daarna beantwoord je alle e-mails en onderhoud je het contact met toekomstige gasten om hun verblijf voor te bereiden.

Je maakt reserveringen en stelt offertes op om ervoor te zorgen dat alle boekingen soepel verlopen.

Je maakt het rooster voor de housekeeping en stuurt het team aan, zodat de schoonmaak efficiënt en grondig gebeurt.

Je controleert de housekeeping om een hoog niveau qua schoonmaak van de villa’s te waarborgen.

Je haalt de gasten persoonlijk op van de luchthaven en zorgt voor een warm welkom.

Je verzorgt de check-in en check-out van de gasten, waarbij je hen alle benodigde informatie geeft voor een aangenaam verblijf.

Je zorgt dat de huurauto’s gewassen en klaar voor verhuur zijn, zodat de gasten direct kunnen vertrekken.

Je verzorgt het papierwerk voor de autoverhuur en zorgt ervoor dat alles netjes afgehandeld is.

Gedurende de dag ben je beschikbaar voor gasten en teamleden, waarbij je problemen oplost en vragen beantwoordt.

Je houdt ook de sociale media bij, creëert content en reageert op berichten om onze online aanwezigheid te versterken.

Je geeft, als jij de volgende dag niet werkt, een duidelijke overdracht aan de andere frontoffice-medewerker en stuurt waar nodig aan.

Aan het einde van de dag zorg je ervoor dat alles klaar is voor de volgende dag, zodat het team en de gasten een probleemloze ervaring hebben.

Wat bieden wij?

Je gaat werken op een van de mooiste plekjes op Bonaire in een klein, gezellig en internationaal team. Je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk, in een omgeving die altijd de sfeer van vakantie uitstraalt. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk salaris, flexibele werktijden, en een telefoon en laptop van de zaak.

Solliciteren kan tot 30-06-2024.

Graag een motivatiebrief in het Nederlands en cv met foto naar:

info@windhoekbonaire.com

