Algemeen Oppositiepartij Bonaire betreurt gebrek aan actie bij Plantage Fontein Redactie 10-06-2024 - 1 minuten leestijd

Domacasse (l) en Ellis (r ) laten zien dat de hekken dicht zitten, terwijl er ook geen activiteit te bekennen is bij de voormalige plantage Fontein. Foto: MPB

KRALENDIJK – Voormalig raadsleden voor oppositiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) Edison Ellis en Din Domacasse maken zich ernstig zorgen over het gebrek van enige activiteit als het gaat om Plantage Fontein.

De MPB-vertegenwoordigers zeggen dat onder meer op sociale media te zien is dat het gebied is afgesloten en er geen werkzaamheden plaatsvinden. “Iedereen weet dat het vorige eilandbestuur vorig jaar Plantage Fontein heeft gekocht van een particuliere eigenaar. Het doel was dat de plantage terugkomt in handen van de Bonairiaanse overheid en een openbaar park wordt waar de bevolking van kan genieten. Wij kunnen niet geloven dat na 8 maanden nog steeds niets is gedaan met dit project”, aldus Ellis en Domacasse.

Ellis en Domacasse vinden het ook jammer dat leden van de huidige coalitie, waaronder Daisy Coffie (M21) en Clark Abraham (PDB) zouden hebben gesteld dat de aankoop nooit zou hebben plaatsgevonden. Een bericht dat volgens Ellis en Domacasse, helemaal nergens op is gebaseerd.

Vragen

Via de MPB-fractie in de Eilandsraad zijn nu vragen gesteld aan het bestuurscollege. Zo wil de fractie weten wat de stand van zaken is met het project, wat de plannen van het bestuur zijn en of nog verder wordt gegaan met de plannen die onder het vorige bestuurscollege voor het gebied werden uitgewerkt.