Stichting Lezen en schrijven organiseert nieuwe Summerschool voor groep 7 en 8

archieffoto: Summerschool Bonaire

KRALENDIJK- De Stichting Lezen & Schrijven organiseert deze zomer de Smart Summerschool, een programma voor leerlingen van groep 7 en 8 dat zowel plezierig als educatief is. In plaats van alleen Nederlandse taallessen ligt de nadruk nu op het ontwikkelen van vaardigheden zoals projectmatig werken, samenwerken en initiatief nemen.

De Smart Summerschool vindt plaats van maandag 8 juli tot en met vrijdag 19 juli 2024, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur. In de ochtend werken de leerlingen aan projecten in de klas, terwijl de middagen gevuld zijn met sport en excursies.

Vrijwilligers

De stichting zoekt vrijwilligers om ’s middags te helpen. Voor aanmeldingen of meer informatie kunnen geïnteresseerde contact opnemen met de leerkracht van de basisschool, juffrouw Darly van de Mediabus op 599 7701484, of via e-mail op lezenenschrijvenbonaire@gmail.com