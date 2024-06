Nieuws van Bonaire Opening van nieuwe afdeling vreemdelingen in gevangenis van Bonaire Hans Hofstra 06-06-2024 - 2 minuten leestijd

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg opent de nieuwe locatie vreemdelingenafdeling in de gevangenis. Foto: Rijksdienst Caribisch Nederland

Op woensdag 5 juni is de nieuwe afdeling voor vreemdelingen in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) officieel geopend. In de gevangenis knipte staatssecretaris van der Burg het lintje door, waarmee de speciale vleugel officieel werd geopend.

Belangstellenden konden op woensdag kennis maken met de nieuwe cellen die bestemd zijn voor vreemdelingen op het eiland. Vreemdelingen kunnen met verschillende redenen in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Een vreemdeling kan in sommige situaties tijdens de asielprocedure in bewaring worden geplaatst. Daarnaast kan een vreemdeling die volgens de wet niet op Bonaire mag zijn, en niet uit zichzelf vertrekt, onder voorwaarden in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Elke cel in de nieuwe afdeling heeft plek voor twee gedetineerden. Zij kunnen in de cel gebruik maken van een toilet, douche, bed met fan, koelkast en een magnetron.

Tijdens de openingsceremonie benadrukten de sprekers het belang van menswaardigheid, veiligheid en re-integratie binnen de gevangenis. ,,De JICN is een volwaardige inrichting die draait op de principes van relationele veiligheid en procedurele rechtvaardigheid,” aldus Toon Molleman, plaatsvervangend divisiedirecteur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. “We willen meer bereiken dan vergelding alleen”.

Een cel op de afdeling vreemdelingen. Foto: Rijksdienst Caribisch Nederland

Humane manier behandelen

De nieuwe afdeling is speciaal ontworpen om te voldoen aan de moderne eisen van detentie. Volgens Rijksdienst Caribisch Nederland is er voldoende leefruimte, goede sanitaire voorzieningen, ventilatie en toegang tot buitenlucht. Er zou volgens de instantie ook adequate medische zorg en psychologische begeleiding beschikbaar zijn. Dit alles om vreemdelingen die op Bonaire aankomen op een humane en rechtvaardige manier te laten behandelen.

Er waren veel belangstellenden bij de opening. Foto: Rijksdienst Caribisch Nederland

Van der Burg liet in zijn toespraak weten dat hij in zijn rol als staatssecretaris vier keer op bezoek is geweest in de gevangenis van Bonaire. ,,Over een aantal weken ben ik geen staatssecretaris meer”, aldus van der Burg. “De opening van deze afdeling is een echte mijlpaal. Mijn complimenten aan iedereen die bijgedragen heeft aan deze nieuwe faciliteit”.