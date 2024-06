Vacatures Bonaire Vacature HR Adviseur Melanie Zandwijk 05 juni 2024

Ons resort wordt vernieuwd en dat betekent groei en ontwikkeling op veel fronten. Dit geldt ook voor de HR support aan onze medewerkers en managers. Om hier invulling aan te geven zoeken wij voor ons HR team (3 medewerkers) een nieuwe collega.

Als HR adviseur ben je in de kern bezig met het ontzorgen, organiseren, registreren en communiceren over personeelszaken. Samen met je collega’s bouw je aan de HR dienstverlening binnen onze organisatie. Er werken bij ons ongeveer 230 medewerkers met een diversiteit aan nationaliteit en culturen binnen onze organisatie. Dit maakt je werk uitdagend en afwisselend.

Zoek je een baan waar in je impact kan maken? Deze vind je bij ons!

DEZE WERKZAAMHEDEN VOER JE ALS HR MEDEWERKER UIT

Je adviseert leidinggevenden over diverse personeelsvraagstukken zoals functioneren, opleiden en verzuim.

Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld arbeidsconflicten en juridische vragen.

Je vervult een belangrijke rol bij verzuim en zorgt ervoor dat de verzuimdossiers intern en bij de unit SZW up-to-date zijn.

Samen met je collega’s zorg je voor een goede onboarding van nieuwe medewerkers

Je houdt de personeelsadministratie bij in ons personeelssysteem AFAS en stelt arbeidscontracten op.

Je monitort en regisseert het IND-proces ten aanzien van het voorbereiden en aanvragen van werkvergunningen.

Je controleert de urenregistratie in de planningstool Nostradamus

DEZE ARBEIDSVOORWAARDEN KUNNEN WIJ JOU BIEDEN

Werken bij Plaza Beach & Dive Resort Bonaire is een mix van hard werken met de leukste collega’s en in je vrije tijd genieten van alles wat dit zonovergoten eiland te bieden heeft. Binnen ons HR team is er volop ruimte om initiatief te tonen en verbeteringen voor te stellen. Samen zorgen we voor de beste employee journey voor onze medewerkers.

Een salaris tussen $2.800 en $ 3.800 bruto per maand, afgestemd op jouw kennis en ervaring.

15 vakantiedagen per jaar.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

DIT BRENG JE MEE

Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde hbo-opleiding richting HR plus een aantal jaren werkervaring in een zelfde functie.

Onze voorkeur gaat uit naar een HR adviseur uit de hospitality branche of sector met vergelijkbare HR vraagstukken en medewerkersprofielen.

Je hebt kennis van HR-processen, procedures en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gezien de verschillende nationaliteiten waar je mee te maken krijgt zoeken we een collega die zowel de Nederlandse, als Engelse mondeling en schriftelijk goed beheerst.

Spreek je ook nog Papiamentu en/of Spaans? Helemaal top!

Het is in de functie van HR adviseur belangrijk dat je mondeling en schriftelijk duidelijk en beknopt informatie kan overbrengen. Aangezien je dag gevuld is met veel verschillende taken moet je goed zijn in het organiseren van je werk en het stellen van prioriteiten.

Als persoon ben je iemand die op de werkvloer de verbindende factor is en het belang van verschillende partijen dient. Jouw proactieve houding zorgt er voor dat je initiatieven neemt om de HR dienstverlening te verbeteren.

KOM JE BIJ ONS SOLLICITEREN?

Als bovenstaande je aanspreekt en je herkent je zelf in het profiel wat wij zoeken, dan zijn wij erg benieuwd naar jouw sollicitatie. We gaan dan graag met je in gesprek!

Vragen of solliciteren? Dit kan naar: jobs@bonaire.valk.com of bel met Bianca Perfors (interim recruiter) +599 7707074.