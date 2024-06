Politie & Justitie Huiszoeking en arrestatie in verband met drugshandel Bonaire Redactie 05-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – Op maandag heeft er een huiszoeking plaatsgevonden in een woning gelegen in Nort’i Saliña. De huiszoeking vond plaats in het kader van een onderzoek naar handel in verdovende middelen.

Een 45-jarige man met de initialen R.A.S.B. is aangehouden in verband met deze zaak. Douanehonden, gespecialiseerd in het opsporen van verdovende middelen, hebben de huiszoeking ondersteund. Tijdens de huiszoeking zijn enkele relevante artikelen voor de zaak aangetroffen.

Het strafrechtelijk onderzoek begon met gegevens die de politie in 2021 verkreeg tijdens een onderzoek naar cryptocommunicatie. Uit de analyse van ontsleutelde cryptoberichten en metadata bleek dat criminelen gebruikmaakten van versleutelde telefoons. Deze telefoons zijn populair onder criminelen die ten onrechte denken dat ze onopgemerkt kunnen blijven. De politie heeft inmiddels, samen met diverse partners in binnen- en buitenland, meerdere cryptocommunicatieplatformen ontmanteld.

Veiligheid

Het KPCN en het Openbaar Ministerie blijven zich inzetten voor de veiligheid van onze gemeenschap en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. We benadrukken dat deze operatie slechts een stap is in ons voortdurende streven naar een rechtvaardige samenleving waarin de wet wordt nageleefd en de veiligheid van alle burgers wordt gegarandeerd.