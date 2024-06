Consumenten Consumentenwinkel Bonaire waarschuwt voor Chinese stekkerdozen Redactie 05-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Canva

KRALENDIJK- De Fundashon Tienda pa Konsumidó (FTPKB) heeft meldingen ontvangen over Chinese stekkerdozen die snel defect raken en vaak niet geschikt zijn voor alle apparaten.

Bovendien krijgen consumenten bij sommige Chinese supermarkten hun geld, als deze kort na aankoop defect blijken, niet terug.

FTPKB merkt op dat hoewel de lage prijs aantrekkelijk lijkt, dit ten koste gaan van de veiligheid. “Goedkope stekkerdozen, gemaakt van inferieure materialen, kunnen snel oververhit raken, vooral bij verkeerd gebruik of overbelasting. Het is belangrijk te investeren in kwalitatieve goede stekkerdozen, deze correct te gebruiken en regelmatig te controleren op slijtage om brand of elektrische schokken te voorkomen”, aldus de consumentenwinkel.