Sport & Vrije tijd Voetbalclinics in Trenidad Stadion voor jeugd vandaag van start Hans Hofstra 03-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Van 3 tot en met 7 juni worden er in het Trenidad Stadion van Rincon voetbalclinics voor jeugd georganiseerd. Keeperstrainer Sierd van den Berg en Manu Rodriguez zullen kinderen op Bonaire de trainingen gaan geven. Alle clinics zitten vol.

Sierd van den Berg is bekend als keeperstrainer bij Cambuur-Leeuwarden, FC Groningen en Pec Zwolle. Ook is hij coach geweest bij het Nederlands nationale team -21 jaar. Manu Rodriguez heeft zich gericht als coach voor aanvallende voetballers. Hij was onder meer werkzaam bij Olympique de Lyon (Frankrijk), Atlanta United (Verenigde Staten) en Atletico Nacional (Colombia).

Organisator Brian van den Bergh laat er het volgende over weten: ,,We zullen elke dag 60 kinderen hier les gaan geven. De helft van het veld gaan we gebruiken voor aanvallers, de andere helft voor keepers. De clinics zijn gratis. Inschrijven is niet meer mogelijk, we zitten vol”.

Bekijk hier meer sportnieuws