Internetconsultatie: Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg Caribisch Nederland 03-06-2024

Minister Schouten heeft zich flink ingezet als het gaat om armoedebestrijding en de kinderbijslag op de BES-eilanden. Foto: Archief ABC Online Media

DEN HAAG – Ook in Caribisch Nederland kunnen ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte straks een verdubbeling van de kinderbijslag krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is daarvoor afgelopen week een internetconsultatie gestart van de regelgeving die dit verder uitwerkt.

In Europees Nederland bestaat deze regeling al langer. De regeling geeft ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte, bijvoorbeeld door een handicap of aandoening, een extra tegemoetkoming in de kosten van deze intensieve zorg.

Naar verwachting kan de regeling op 1 juli 2025 in werking treden. Om ouders die in aanmerking komen te steunen in de periode tot de invoering, keert de overheid een eenmalig bedrag uit ter hoogte van USD 3.879,31. Dat is twee keer eerder gebeurd, in 2022 en 2023. Deze regeling gaat gelijktijdig in tijdens de internetconsultatie periode. Op een later moment wordt besloten wanneer ouders het eenmalige bedrag ontvangen.

De internetconsultaties staan open van 31 mei tot en met 28 juni 2024: Internetconsultatie dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg en Internetconsultatie tijdelijke regeling