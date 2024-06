Overheid OLB streeft naar versterking Toezicht en Handhaving Redactie 01-06-2024 - 1 minuten leestijd

Abraham en Richardson gaven een overzicht van de prioriteiten, als het gaat om de directie Toezicht & Handhaving. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil zich inzetten op het versterken van de afdeling Toezicht & Handhaving. Dat zei gedeputeerde Clark Abraham op vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. Abraham werd daarbij geflankeerd door de directeur van de betreffende directie, Marlon Richardson.

Volgens Abraham is het van belang dat de overheid consistent optreedt en gelijke gevallen, gelijk behandelt. “Dat is de taak van de overheid en daar streven wij naar.” De gedeputeerde gaf ook aan dat er nog wel wat uitdagingen liggen, met name als het gaat om de bezetting van de Toezicht & Handhaving. Daarom moet er nieuw personeel worden geworven en medewerkers worden beëdigd als Buitengewoon Agent van Politie.

Prioriteiten

Abraham gaf aan dat de overheid een aantal prioriteiten heeft gedefinieerd, waaronder het verwijderen van zaken die onterecht op overheidsgrond staan, de verwijdering van autowrakken op het eiland, het fout parkeren en het verwijderen van afgedankte auto’s uit de natuur.

Overigens gaf Abraham ook aan dat het idee niet is om burgers of bedrijven te gaan ‘pesten’ of onnodig boetes op te leggen. “Waar het om gaat, is om het feit dat mensen zich houden aan datgene wat wettelijk is toegestaan. De eerste stap is dan ook om burgers of bedrijven bewust te maken van het feit dat ze in overtreding zijn en hen de kans geven om dat te corrigeren. Pas als dat niet helpt, kun je overwegen ook administratieve boetes op te gaan leggen”.