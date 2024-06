Politie & Justitie Huiszoeking en aanhouding in Tera Cora Redactie 01-06-2024 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – Woensdagochtend 29 mei rond 07:00 uur voerde de politie een huiszoeking uit in een woning aan de Kaya Demerara. De actie was onderdeel van een onderzoek naar overtreding van de Opiumwet BES.

Tijdens de huiszoeking werd een 53-jarige man aangehouden. De politie trof verschillende relevante artikelen en een hoeveelheid verdovende middelen aan, die in beslag werden genomen. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.