Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Backoffice Melanie Zandwijk 31 mei 2024

Vacature: Backoffice Medewerker Gezocht! Wil jij ons team komen versterken als Backoffice Medewerker? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die voldoet aan de volgende vereisten:

Functie-eisen:

M/V

MBO werk- en denkniveau

Ervaring en bekwaamheid met Microsoft Office

Kennis van Odoo is een pre

Uitstekende beheersing van zowel Papiaments, Nederlands als Engels

Nauwkeurig, communicatief vaardig en stressbestendig

Hands-on mentaliteit

Functieomschrijving: Als Backoffice Medewerker ben je verantwoordelijk voor de interne ondersteunende activiteiten en functies van onze organisatie. Dit omvat administratieve taken, operationele processen en technische functies die essentieel zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Terwijl de frontoffice zich richt op klantgerichte taken en interacties, zorgt de backoffice ervoor dat alles soepel verloopt achter de schermen. Jouw rol is van cruciaal belang voor het ondersteunen van onze frontoffice en het waarborgen van een efficiënte werking van de gehele organisatie.

Ben jij klaar om een essentiële rol te vervullen in onze organisatie? Solliciteer nu en wordt onderdeel van ons team als Backoffice Medewerker!

Stuur jouw cv en motivatiebrief naar: shareska@baywestcaribbean.com