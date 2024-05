Luchtvaart & Reizen JetBlue start ticketverkoop voor Bonaire vluchten Redactie 31-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een vliegtuig van JetBlue op de luchthaven van Curaçao: Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Luchtvaartmaatschappij JetBlue is gestart met de verkoop van tickets op de routes tussen het JFK vliegveld van New York en de Flamingo Luchthaven.

De vluchten waren enige tijd terug al aangekondigd, maar zijn nu ook daadwerkelijk te boeken. Om de introductie van de nieuwe vluchten te vieren, zijn er tijdelijk speciale tarieven beschikbaar van 159 dollar per enkele reis.

TCB-directeur Miles Mercera zegt heel blij te zijn met de nieuwe vluchten. “Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor ons: we voegen een nieuwe relatie met JetBlue toe en breiden de opties en toegankelijkheid uit voor reizigers die uit het noordoosten van de Verenigde Staten komen”.

Vroeg

Wie met JetBlue naar Bonaire wil vliegen moet wel flink vroeg uit de veren: De vlucht die twee maal per week wordt uitgevoerd vertrekt om 7 uur in de ochtend om vlak na het middaguur op Bonaire te landen. De terugvlucht vertrekt uit Bonaire om 10 over 2 in de middag, om rond half 7 in de avond in New York te arriveren.