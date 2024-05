Sport & Vrije tijd Eerste editie KLM next step Nature Walk & Hike Bonaire Hans Hofstra 31-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Zorg & Welzijn Groep organiseert in samenwerking met Comcabon en KLM de allereerste editie van de Nature Walk & Hike Bonaire.

De wandeltocht start op 23 juni. In totaal kunnen aan de eerste editie 500 mensen deelnemen. Een evenement dat volledig in het teken staat van wandelen in de natuur.

KLM Walk & Hike

Norison Conquet van Comcabon Bonaire laat er het volgende over weten: ,,Het doel is puur om te wandelen in de natuur, zonder wedstrijdelement,” benadrukte Conquet. ,,In tegenstelling tot de marathons op Curaçao en Aruba, richten wij ons op een ontspannen natuurwandeling”. Comcabon is een organisatie op Bonaire die onder andere hardloopwedstrijden op het eiland organiseert.

De wandeling begint bij het vliegveld en volgt een route die bij de Seru Largu omhoog gaat. Via diverse wegen gaat de route verder door de natuur. Er zijn twee afstanden: één van 6 kilometer en één van 10 kilometer, met verschillende waterposten onderweg om de deelnemers gehydrateerd te houden. ,,We streven ernaar om elke twee kilometer een waterpost te hebben,” voegt Conquet toe. ,,De wandeling begint vroeg in de ochtend, dus de temperatuur zal aangenaam zijn”.

Testevenement

De organisatoren hebben ook aandacht besteed aan het milieu. ,,Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat er bij elke post afvalbakken zijn, en na afloop wordt de route gecontroleerd om eventuele achtergebleven rommel op te ruimen”, aldus Mo-Shainy Iltes die werkt als Coördinator Maatschappelijke Ondersteuning van de Zorg en Welzijn Groep Bonaire.

,,Het evenement biedt voor nu plaats aan maximaal 500 deelnemers, maar bij grote belangstelling is er ruimte voor uitbreiding. ,,Het is een testevenement. Na afloop evalueren we de pilot om te zien hoe we het in de toekomst kunnen verbeteren”, laat Iltes weten.

Tickets kosten 15 dollar en zijn o.a. verkrijgbaar bij Zorg en Welzijn Groep, gevestigd aan Kaya Irlanda #6.

