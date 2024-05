Vacatures Bonaire Vacature Administratief Medewerker Melanie Zandwijk 30 mei 2024

Caribbean Homes & Yachts B.V. is één van grootste en meest gerenommeerde makelaarskantoren op Bonaire, Caribisch Nederland. We zijn geen ‘doorsnee-kantoor’. Onze visie is: actief, eerlijk, betrouwbaar, transparant en altijd op zoek naar een ‘win-win resultaat’. Deze instelling vragen wij ook van onze nieuw aan te nemen medewerker.

Wie zoeken wij? Een administratieve teamplayer

Voor een fulltime dienstverband met o.m. de volgende taken:

Uitvoeren van uiteenlopende administratieve taken (contracten; archiveren; mail correspondentie)

Bijhouden van de website en het klant-management systeem CAAG

Onderhouden van (vaak langdurige) klant contacten

Schrijven van wervende teksten (ENG & NL) voor website, social media etc.

Kortom, een ‘spin in het web’

Wij zijn op zoek naar een collega met de volgende competenties:

Klantvriendelijk en servicegericht

Representatief

Een teamplayer, sociaal in de omgang

Ervaring in de makelaardij is een pré

Hoge mate van zelfstandigheid

Accuraat (alert, secuur en houdt van structuur)

Goed kunnen organiseren

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Papiamentu en/of Spaans is een pré

Goede beheersing van Microsoft-applicaties zoals Outlook, Word, Excel en het snel kunnen oppakken van overige software programma’s.

In het bezit van rijbewijs B/E en een sedula

Wat bieden wij?

Een leuke baan binnen een vast en stabiel team en een werkomgeving met veel dynamiek. Een marktconform salaris.

Reacties in de vorm van een curriculum vitae vergezeld van een motivatie brief kunnen vóór 1 juli 2024 worden gestuurd naar de heer Sébastian de Vos: sebastian@caribbeanhomesbonaire.com



Caribbean Homes & Yachts BV., Plasa Reina Juliana 6, Kralendijk, Bonaire.

T: +599 717 4686 of +31 85-8880442

E: info@caribbeanhomesbonaire.com W: www.caribbeanhomesbonaire.com



