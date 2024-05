Nieuws uit Nederland Bonaire vanaf 13 juli centraal in kookprogramma Shirma Rouse op 24Kitchen Redactie 27-05-2024 - 2 minuten leestijd

Presentatrice Shirma Rouse tijdens de opnames op het strand. Foto: TCB

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) zegt verheugd te zijn over het nieuwe kook- en reisprogramma ’Shirma’s Caribische Smaken’ dat op 22 juni a.s. in première gaat op Disney’s digitale kookkanaal 24Kitchen.

De culinaire ervaringen op Bonaire staan centraal in drie afleveringen van elk 22 minuten die vanaf 13 juli worden uitgezonden. Curaçao wordt belicht in de eerste drie afleveringen. De zesdelige serie wordt vanaf 22 juni elke zaterdag uitgezonden om 20:30 uur Nederlandse tijd en om 14:30 uur in Bonaire.

Presentatie van de serie is in handen van St. Eustatius afkomstige Shirma Rouse, de tv-personality die trots is op haar Antilliaanse roots. Voor 24Kitchen presenteerde zij al eerder een culinair studioprogramma waarin de Caribische keuken tot zijn recht komt, Shirma’s Soul Food. Grote verschil met het gloednieuwe Shirma’s Caribische Smaken is het feit dat Shirma de studio verlaat en op reis gaat. Ze bezoekt de eilanden Bonaire en Curaçao. Niet alleen wordt er samen met lokale chefs gekookt, Shirma brengt ook een bezoek aan tal van eetadressen en ontdekt het eilandleven.

Bezoek

In de drie afleveringen waarin Bonaire’s lokale keuken centraal staat wordt onder meer een bezoek gebracht aan John’s Ice Cream in Rincon, Maiky Snack, Nature Cooking School, Bon Tera, Brass Boer, Cactus Blue, Cadushy Distillery, Blue Lagun Cafe en Sweety Bakery Bonaire. Daarnaast is er aandacht voor het unieke natuurschoon op het eiland zoals de zoutpannen en diverse stranden. Opnames voor de serie vonden eind februari plaats op Bonaire.

Recepten

Naast aandacht in drie afleveringen van de culinaire serie ontvangt Bonaire ook aandacht in de nieuwsbrief van 24kitchen, op diens sociale media waaronder Instagram, Facebook en Pinterest. Tot slot zijn recepten uit de afleveringen terug te lezen op 24kitchen.nl en besteedt deze website een redactioneel artikel aan Bonaire en diens culinaire aanbod. De gehele serie wordt later in het jaar herhaald op Disney’s 24Kitchen kanaal. Er kijken ruim 3 miljoen mensen naar het tv-kanaal.