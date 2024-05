Sport & Vrije tijd Arubaanse Gerald Moreta wint My Guardian Group Walk & Run op Bonaire Hans Hofstra 27-05-2024 - 4 minuten leestijd

De prijswinnaars van de zevende editie van de My Guardian Group Walk & Run 2024. Foto: Flavio Maestroni photography

KRALENDIJK – De Arubaanse hardloper Gerald Moreta heeft zondag de My Guardian Group Walk & Run gewonnen. Om precies 06.30 uur klonk het startschot voor de 450 deelnemers. Extra bijzonder aan de overwinning van Moreta was dat de hardloper tijdens zijn wedstrijd een rolstoel duwde. Moreta kwam binnen in een tijd van 32 minuten en 48 seconden.

De 7de editie van de My Guardian Group Walk & Run werd gestart bij Bachelor’s beach. Vanaf daar renden of wandelden de deelnemers richting Sorobon. Bij de Frans Paradise was er een grote finish boog. Nieuw dit jaar was dat de tijden van de deelnemers werden geregistreerd. Hierdoor konden ze na de wedstrijd kijken hoe ze het hadden gedaan. Tijdens de rit waren er waterposten op twee plaatsen gezet. Daarnaast kregen alle deelnemers bij de finish wat te eten en te drinken.

Om precies 06.30 uur starten de deelnemers aan de zevende editie. Foto: Flavio Maestroni photography

Mensen ondersteunen met een beperking

De winnaar van de zevende editie van de My Guardian Group Walk & Run was de Arubaanse hardloper Gerald Moreta. Extra bijzonder was dat hij tijdens de wedstrijd een speciale rolstoel duwde. Volgens Moreta is dit omdat hij graag een steentje wil bijdragen aan mensen met een beperking die niet zelf kunnen sporten: ,,Wij hebben een stichting opgericht met de naam Beyond Sports Limit Foundation. Met deze stichting is het mogelijk om mensen te ondersteunen. Als hardlopers hebben wij veel talent. We hopen met dit talent op deze manier iets terug te doen. Het gaat er ons om dat we iets terug kunnen geven aan de bevolking. De jongeren die we vandaag mee namen kunnen het evenement daardoor toch meemaken. Zodoende deden wij vandaag met twee rolstoelen mee”. Gerald Moreta wint met een rolstoel de My Guardian Group Walk & Run. Foto: Flavio Maestroni photography

Tussentijden doorgeven

Niet alleen Moreta rende de afstand met een rolstoel. Ook collega Brainer Lampe liep de gehele afstand mee. Voor hem is het ook belangrijk dat een kind in de rolstoel plezier beleefd aan de wedstrijd: ,,We hebben tijdens de wedstrijd ook nog wel contact met degene die in de rolstoel zit. We kunnen aan het kind aan de lichaamsstaal zien of hij plezier heeft. Soms helpt hij ons ook mee. Zo geeft hij tussentijden door. Interactie tijdens de wedstrijd is niet altijd mogelijk. Maar het is wel leuk als dit lukt”.

Ook wandelaars konden meedoen aan de My Guardian Walk & Run 2024. Foto: Flavio Maestroni photography

Het indrukwekkende aan het verhaal van Moreta was dat hij niet alleen meedeed, maar dat hij ook won. De in totaal 7,8 kilometer werd door de Arubaan afgelegd in een snelheid van 32 minuten en 48 seconden. Dat is een gemiddelde van 14,27 kilometer per uur. Hiermee was hij 39 seconden sneller dan nummer twee Sander Hendriks. Moreta laat er het volgende over weten: ,,Ik train elke dag. Niet alleen train ik om een betere loper te worden. Ook doe ik mee aan bijvoorbeeld de triatlon. Hier op Bonaire dacht ik dat de weg glad zou zijn. Ook had ik begrepen dat er minder wind zou zijn. Dit viel allemaal wel mee. Het parcour was daardoor niet slecht”.

