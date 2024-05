Onderwijs Culinair schoolproject brengt jonge en oude generatie samen in de keuken Redactie 26-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zes leerlingen van de Speciale Lesplaatsen (SLP) op Bonaire zijn in het kader van het ERASMUS+-project YMOCH (Young Meets Old Culinary Heritage) gekoppeld aan vier ouderen om samen traditionele gerechten te koken. Dit project, dat de kloof tussen jong en oud wil overbruggen, heeft als doel een kookboek te maken met authentieke recepten uit verschillende landen.

Het project werd uitgevoerd door de afdeling SLP van Scholengemeenschap Bonaire, in samenwerking met Saeed Lourens van Nature Cooking School. Het initiatief begon met interviews met de ouderen, waarna zij samen met de jongeren de recepten bereidden. Naast Bonaire nemen ook scholen uit Hongarije, Bulgarije, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Nederland deel aan YMOCH.

Sjoerd Knaven, teamleider van SLP, is tevreden over de resultaten: “Het is prachtig om te zien hoe de interactie tussen de ouderen en onze leerlingen verloopt. Er is veel respect en geduld voor elkaar. Het is fantastisch dat deze authentieke Boneriaanse gerechten van generatie op generatie worden doorgegeven en dat binnenkort iedereen over de hele wereld er kennis mee kan maken.”

Hans Blankestijn en Elke Halm, de afgevaardigden van YMOCH die speciaal voor dit project naar Bonaire kwamen, genoten zichtbaar van de heerlijke traditionele maaltijden die de ouderen samen met de leerlingen hebben gekookt. Alle recepten zullen uiteindelijk worden gebundeld in een kookboek, zodat de rijke culinaire erfenis van Bonaire en de andere deelnemende landen gedeeld kan worden met de rest van de wereld. Dit project vormt tevens een mooie inleiding op Bonaire Culinair, dat van 23 mei tot en met 6 juni plaatsvindt.