Sport & Vrije tijd Oefenwedstrijd voetballers Bonaire tegen Sint Maarten in Nederland Hans Hofstra 25-05-2024 - 1 minuten leestijd

De voetballers van Bonaire oefenen tegen Sint Maarten in Nederland.

Op 4 juni aanstaande oefenen de voetballers van Bonaire tegen Sint-Maarten. De wedstrijd wordt georganiseerd op sportpark ‘De Waaijenberg’ Arnhem in Nederland. De wedstrijd is ter voorbereiding van de CONCACAF wedstrijden later dit jaar.

De wedstrijd vangt aan om 19.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur Bonairiaanse tijd).

Bekijk hier meer sportnieuws