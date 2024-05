Politiek & Bestuur Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Caribische eilanden, maar slaat Curaçao over Redactie 24-05-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zal aankomende zondag vertrekken voor een bezoek aan Aruba, Bonaire, Saba, Statia en Sint-Maarten. Opvallend is dat Curaçao ditmaal niet op de agenda staat. Tijdens een persconferentie gaf Van Huffelen aan dat zij vanwege tijdgebrek Curaçao niet kan bezoeken.

Het bezoek van Van Huffelen staat in het teken van het Gouverneursoverleg op Aruba en de ondertekening van het bestuursakkoord daar. Daarnaast zal ze de officiële opening van het sociaal woningbouwproject Under the Hill op Saba bijwonen. Over dit bezoek is tevens een persbericht met meer details uitgebracht.

“Jammer dat ik Curaçao moet overslaan”

Van Huffelen sprak haar spijt uit over het feit dat Curaçao niet op de route van haar bezoek ligt. “Het is heel jammer dat ik dit keer vijf eilanden kan bezoeken, maar helaas niet Curaçao. En het ziet er ook niet naar uit dat ik dat eind juni kan doen, want dat was eigenlijk de bedoeling vanwege het aantreden van het nieuwe kabinet,” aldus de staatssecretaris.

“Maar uiteraard kom ik terug om als privépersoon de eilanden ook weer te bezoeken. En ik heb beloofd aan mijn echtgenoot dat ik hem dan ook zal meenemen.”

Ondanks haar afwezigheid op Curaçao benadrukte Van Huffelen het belang van de hervormingen en de verdere aanscherping van het landspakket, waaraan Curaçao samen met de nieuwe regering moet werken. “Het is vooral ook belangrijk dat we met elkaar blijven spreken. Er is natuurlijk ook nog de invulling van bijvoorbeeld die gelden die beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie en de groei van onze middelen,” voegde ze toe.

Onzeker

Van Huffelen had oorspronkelijk gepland om eind juni Curaçao te bezoeken. Maar door de drukke agenda en de behoefte om bestuursakkoorden in Caribisch Nederland te bespreken en af te sluiten, is dit bezoek nu onzeker. “Ik ga ook nog naar Aruba vanwege de Gouverneursconferentie en naar Sint Maarten vanwege de situatie daar met de regering die gevallen is. Dus het is inderdaad heel jammer, maar ik haal dit keer niet Curaçao.”