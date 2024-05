Kunst, Cultuur en muziek Kleurrijke muurschilderingen verrijken gevangenis Bonaire Redactie 23-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De gevangenis van Bonaire heeft drie nieuwe, indrukwekkende muurschilderingen gekregen, gemaakt door Loes van Aloha Bonaire en Babette Loos. Deze kunstwerken brengen kleur en leven in de ruimtes van het detentiecentrum.

De grootste muurschildering, met afmetingen van 2 bij 10 meter, bevindt zich bij de cellenblokken en de binnenplaats. Deze imposante creatie trekt direct de aandacht en verrijkt de omgeving met haar ontwerp.

Vorig jaar kreeg Loes van Aloha Bonaire het verzoek om een muur in de gevangenis te beschilderen, vanwege de bouw van een nieuwe vleugel. Na overleg met de kunstcommissie werd besloten om drie muurschilderingen te maken: één in de nieuwe vleugel, één in het trappenhuis van het hoofdgebouw, en één bij de uitgang van de gevangenis.

De ontwerpen van Loes bevatten veel abstract werk. Voor deze grote opdracht werkte ze samen met Babette Loos, een getalenteerde kunstenares op Bonaire. Deze was direct enthousiast en bracht haar vaardigheden in zowel abstracte als realistische kunst in.

Eind april waren de muurschilderingen voltooid en klaar om bewonderd te worden.