Kunst, Cultuur en muziek Kunstenaar Tymon de Laat geeft kunstwerk weg aan Bonairiaan, jij beslist aan wie Redactie 15-05-2024 - 2 minuten leestijd

Kunst moet voor iedereen zijn, zeker voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven!

In 2021 heeft street artist Tymon de Laat op Bonaire een muurschildering gemaakt van een meisje met hoofdtooi genaamd “Leilana” op Kaya Bonaire. De muurschildering werd snel omarmd door de lokale bevolking en hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij zijn dankbaarheid wil uiten aan de mensen op Bonaire die hem zo hartelijk hebben ontvangen. Graag wil hij iets terugdoen en daarvoor heeft hij een actie bedacht.

De Laat zegt hierover: “Als jij iemand kunt nomineren die op Bonaire woont en die bijvoorbeeld veel voor het eiland heeft gedaan, misschien een slecht jaar heeft gehad, met zijn/haar gezondheid kampt, zich wellicht geen kunstwerk kan veroorloven, maar er wel één verdient om de dag op te fleuren, laat het mij dan weten. Als je kan kiezen om iemand gelukkig te maken, wie zou dat dan zijn en waarom? Tag op zijn facebookpagina dan de persoon die jij zou nomineren en waarom hij/zij het verdient om dit kunstwerk te winnen.”



Iedereen kan volgens de kunstenaar genomineerd worden, De Laat zal de winnaar persoonlijk kiezen en contacteren.

https://www.facebook.com/TymonDeLaatStudio/posts/983712223756961?ref=embed_post

Tymon de Laat geeft 1 verzamelbare Limited Edition fine art print van Leilana weg in een kleur naar keuze. Formaat 60cm x 80cm, met de hand gesigneerd en genummerd en onlangs uitgebracht in 3 nieuwe kleuren op zuurvrij 310grs Hahnemülle papier.

Doe dus het volgende:

1) Nomineer/tag de persoon.

2) Geef een reden waarom jij vindt dat die persoon een fine art print ter waarde van 275 euro verdient.

3) Zorg ervoor dat deze persoon op dit moment op Bonaire woonachtig is.

Let op; zelfnominaties komen niet in aanmerking voor de prijs .