Sport & Vrije tijd Fanatieke vrouwen van Arubaanse softballers maken hels kabaal in het Jossy Boekhoudt Ballpark Hans Hofstra 11-05-2024 - 4 minuten leestijd

De vrouwen van de Arubaanse leftovers maken er een feest van. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Tijdens het Kopa ABC softbaltoernooi op vrijdagavond in Bonaire hebben de Arubaanse softballers genaamd ‘Leftovers’ in een absolute kraker nipt verloren van Union Dominicanos. Laatst genoemde is een team vanuit Bonaire met veel Dominicaanse spelers. Niet alleen de wedstrijd was een aantrekkelijk schouwspel die tot het laatste moment spannend bleef. Met pollepels, emmers en fluitjes waren de vrouwen van de softbalspelers duidelijk hoorbaar. Iets wat op zichzelf al de moeite waard was voor de neutrale toeschouwer om te aanschouwen.

,,Mijn man is pitcher bij de Arubaanse Leftovers. Daarom ga ik mee naar dit toernooi. Voor mij is Bonaire een mooie plek om naar toe te gaan. Het is een eiland in ontwikkeling, maar met hetzelfde klimaat als op Aruba”, aldus de fanatieke Mayren Heeringa. De toeschouwer is één van de fanatieke groep dames die op vrijdagavond een hels kabaal maakte op de tribunes van het Jossy Boekhoudt Ballpark. De delegatie kwam gezamenlijk vanuit Aruba om mee te doen aan het Kopa ABC-toernooi. Met pollepels, emmers en fluitjes werd er met elkaar een feest gemaakt. ,,We zijn heel fanatiek. Niet alleen hier, maar ook in Aruba. Met softbal, maar bijvoorbeeld ook als mijn zoontje aan het zwemmen is bij een wedstrijd. We zijn hoorbaar. De mannen die hier in het veld staan, moeten weten dat wij achter hen staan. Daarom hoor je ons zo duidelijk. Ze weten dat we er zijn”.

Fanatiek gaat het er aan toe op de tribunes. Niet alleen de vrouwen van de Arubaanse Leftovers zijn hoorbaar. Al het publiek die aanwezig was vermaakte zich duidelijk. Vrijwel van alle tribunes kwam veel lawaai. Bij een homerun, deze werden vrijdagavond veel geslagen, werd er gedanst, gejuicht en geschreeuwd. Er werd zoveel geluid gemaakt, dat het soms bijna pijn deed aan je oren.

Er wordt fanatiek gedanst op de tribunes van het Jossy Boekhoudt Ballpark. Foto: ABC Online Media

Spanning tot laatste moment

Na twee uur spelen was de tijd verstreken. Op het scorebord stond 14-14. Omdat een gelijkspel niet mogelijk is, werd er een alles beslissende inning gespeeld. Het publiek hield haar hart vast. Wie zou de winnaar worden? De spelers van Union Dominicana mochten beginnen. Zij pakten twee punten. De stand was daarmee 16-14. Nog één kans voor de gasten uit Aruba. Zouden de Leftovers de wedstrijd nog kunnen winnen? Helaas! Punten werden niet meer gepakt. Bij 16-14 was de eindstand bepaald.

,,Jammer, maar het was wel een mooie wedstrijd”, aldus Heeringa. ,,We stonden in de wedstrijd even met 6-0 achter. Dat we daarna de wedstrijd weer spannend maakte en op een 6-9 voorsprong kwamen, was heel mooi. Gelukkig hebben we hier nog twee dagen om te spelen”.

De Arubaanse leftovers verliezen uiteindelijk met 16-14. Foto: ABC Online Media

De Kopa ABC is een softbaltoernooi waar teams uit Aruba, Bonaire en Curaçao aan meedoen. Gek genoeg is Curaçao niet aanwezig. Vier teams uit Aruba en twee uit Bonaire gaan bepalen wie zondag de finale om 16.00 uur mag spelen in het Jossy Boekhoudt Ballpark. Richting deze finale worden op zaterdagmiddag nog vier andere wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd vangt aan om 12.45 uur. De laatste wordt op zaterdag om 18.00 uur gespeeld. Niet alleen voor het spel, maar ook voor de sfeer een absolute must om dit weekend mee te maken.

